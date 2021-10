Líder de Taiwan confirma presença militar dos Estados Unidos na ilha

© AFP

A líder de Taiwan, Tsai Ing-wen, confirmou esta quinta-feira, pela primeira vez, que os Estados Unidos têm presença militar na ilha, "para treinar tropas taiwanesas", corroborando informações recentemente publicadas pela imprensa norte-americana.

Em entrevista à cadeia televisiva norte-americana CNN, Tsai destacou que há uma "ampla gama de cooperação" com os EUA para "aumentar a capacidade de defesa" de Taiwan, mas evitou especificar o número de soldados norte-americanos destacados, limitando-se a dizer que são "menos do que se acredita".

No início deste mês, o jornal The Wall Street Journal revelou que um destacamento formado por cerca de vinte membros das forças especiais e do Corpo de Fuzileiros Navais está destacado na ilha há pelo menos um ano para treinar o Exército local.

Na semana passada, o Presidente norte-americano, Joe Biden, declarou que os Estados Unidos "têm o compromisso" de defender militarmente Taiwan, caso a China decida atacar a ilha.

Em entrevista à CNN, Tsai afirmou ter "fé que os Estados Unidos defenderão" a ilha, perante um ataque da China.

Tsai garantiu que a ameaça de Pequim "cresce a cada dia".

Nas últimas semanas, a China aumentou as incursões aéreas perto de Taiwan, o que fez com que a tensão entre Taipé e Pequim aumentasse para o nível mais alto em quatro décadas, segundo o ministro de Defesa da ilha.

A líder de Taiwan garantiu também a sua disponibilidade para "coexistir pacificamente" e reunir com o Presidente chinês, Xi Jinping, visto que "mais comunicação ajudaria a reduzir os mal-entendidos" entre as duas partes.

Na terça-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, encorajou todos os estados-membros das Nações Unidas a unirem-se a Washington "para apoiar uma coordenação forte e significativa de Taiwan em todo o sistema da ONU e na comunidade internacional".

O secretário de Estado argumentou que Taiwan é uma "história de sucesso democrático" e um "parceiro valioso" e "amigo de confiança" dos Estados Unidos.

China e Taiwan vivem como dois territórios autónomos desde 1949, altura em que o antigo governo nacionalista chinês se refugiou na ilha, após a derrota na guerra civil frente aos comunistas.

O nome oficial de Taiwan é República da China.

Pequim considera Taiwan parte do seu território e ameaça a reunificação através da força, caso a ilha declare formalmente a independência.