Líderes europeus e da NATO felicitam Ucrânia pela vitória na Eurovisão

A Ucrânia venceu o 66.º Festival Eurovisão da Canção © Stepan Franko/EPA

Por Lusa 15 Maio, 2022 • 09:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Responsáveis europeus e da NATO felicitaram a Ucrânia pela vitória no Festival Eurovisão da Canção, destacando que o resultado mostra o apoio público ao país invadido pela Rússia.

"Gostaria de dar os parabéns à Ucrânia por vencer o Festival da Eurovisão da canção. E isto é algo que não digo de forma ligeira porque ontem [sábado] vimos o enorme apoio público de toda a Europa e Austrália pela sua coragem", referiu hoje o vice-secretário-geral da NATO, Mircea Geoana.

Destacando que "a canção é magnífica", Geoana, que falava no início do segundo dia de uma reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros da aliança atlântica, em Berlim, precisou que a mensagem a enviar "é que os russos lançaram a guerra mais brutal e cínica desde a Segunda Guerra Mundial".

Através do Twitter, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, também deu os parabéns aos vencedores, sublinhando o apoio de toda a União Europeia.

"Hoje [ontem] à noite a vossa música ganhou o nosso coração. Estamos a comemorar esta vitória em todo o mundo. A União Europeia está convosco", escreveu a Von der Leyen.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, também recorreu ao Twitter para dar os parabéns à Ucrânia pela vitória, aproveitando para desejar que a edição do próximo ano do Festival da Eurovisão "possa ser realizado em Kiev, numa Ucrânia livre e unida".

Na noite de sábado, através da sua página na rede social Facebook, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou a vitória do seu país no festival da Eurovisão, ligando-a à invasão russa com a frase "a nossa coragem impressiona o mundo, a nossa música conquista a Europa".

O chefe de Estado ucraniano mostrou-se também confiante que o seu país irá receber o concurso no próximo ano. "Pela terceira vez na sua história. E eu acredito - não pela última vez", acrescentou.

"Tudo faremos para que um dia os participantes e convidados" encontrem então a cidade de Mariupol, atualmente devastada pelos ataques e palco de confrontos no complexo siderúrgico de Azovstal, "livre, pacífica, restaurada", sublinhou Zelensky.

"Obrigada por ganharem @Kalush.official e a todos os que votaram em nós! Claro, o nosso acorde vencedor na batalha com o inimigo não está longe", escreveu ainda o líder ucraniano.

A Ucrânia venceu o 66.º Festival Eurovisão da Canção, realizado em Turim, Itália, com "Stefania", pela Kalush Orchestra.

A vitória da Ucrânia, a terceira na Eurovisão, deveu-se essencialmente à votação popular, não tendo o Reino Unido, que venceu na votação dos júris nacionais, conseguido ultrapassar os 631 votos da Ucrânia, 439 deles dados pela votação popular.

A 66.ª edição do festival, que se realiza anualmente na Europa desde 1956, incluía inicialmente 41 países, mas a União Europeia de Radiodifusão, que promove o concurso, anunciou em 25 de fevereiro, um dia após a invasão da Ucrânia, que a Rússia iria ficar de fora.

Na atuação desta noite a banda ucraniana Kalush Orchestra pediu ajuda para o seu país bem como para a cidade de Mariupol e para a siderurgia Azovstal, na sequência da invasão russa.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA