Londres acusa Moscovo de decisões militares "insensatas"

O governo britânico disse esta terça-feira que a Rússia está a tomar decisões militares "insensatas", o que atribuiu à pretensão do Presidente Vladimir Putin de mostrar resultados vitoriosos na Ucrânia até 9 de maio, data da capitulação da Alemanha nazi.

O ministro das Forças Armadas, James Heapey, indicou que as forças russas estão a "desperdiçar qualquer vantagem que possam ter" alcançado na campanha da Ucrânia ao lançar uma ofensiva na região do Donbass (leste do país) antes de reunir tropas suficientes.

Falando à estação de televisão Sky News, Heapey disse que "o desejo de Putin de se apresentar (...) a 9 de maio como um herói significa que milhares de russos vão perder a vida e que a Rússia vai entregar a vantagem numérica que deveria ter".

No dia 9 de maio realiza-se em Moscovo o tradicional desfile militar com o qual a Rússia marca a sua vitória na II Guerra Mundial face à capitulação da Alemanha nazi, em 1945.

O ministro britânico também rejeitou as críticas da Rússia de que a NATO está a provocar o Kremlin ao armar a Ucrânia, classificando as acusações de agressão por parte da Aliança Atlântica de "total absurdo".

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, acusou a NATO de "lançar achas para a fogueira" ao fornecer armas à Ucrânia.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou já a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, mais de cinco milhões das quais para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU -- a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).