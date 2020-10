Louise Glück vence Nobel da Literatura 2020

Louise Glück © Niklas Elmehed/Twitter The Nobel Prize

Por Rita Carvalho Pereira 08 Outubro, 2020 • 12:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Academia Sueca anunciou, esta quinta-feira, a atribuição do Prémio Nobel da Literatura de 2020 a Louise Glück.

A academia justifica a entrega do Nobel à poetisa e ensaísta norte-americana pela sua "voz poética inconfundível, que, com uma beleza austera, torna universal a existência individual".

O nome do português António Lobo Antunes voltava, este ano, a figurar na lista dos autores favoritos ao Prémio, mas analistas literários consideravam que a vitória deveria ser, desta vez, atribuída a uma mulher.

Depois do escândalo sexual que, em 2018, atingiu a Academia Sueca e levou ao cancelamento do Nobel da Literatura, a academia sofreu, no último ano, uma remodelação profunda, incluindo agora um painel independente de escritores para a escolha do premiado.