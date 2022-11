Lula da Silva em Portugal? São Bento admite possibilidade de encontro

Lula da Silva, Presidente eleito do Brasil © Sebastião Moreira/EPA

Lula da Silva pode visitar Portugal no próximo fim de semana, para se encontrar com António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente eleito do Brasil vai participar na COP27 e depois poderá passar por Portugal antes de regressar ao Brasil.

A possibilidade foi avançada pelo Expresso e confirmada à TSF pelo gabinete do primeiro-ministro.

Confirmando-se o encontro, será o pontapé de partida do périplo internacional que o Presidente eleito do Brasil anunciou que ia fazer para que o país sul-americano deixasse de ser "um pária" na comunidade internacional, depois dos anos de governação Bolsonaro.

Ao Expresso, a assessoria de imprensa de Lula da Silva disse que a visita a Portugal "é uma hipótese".

A TSF também questionou a Presidência da República que, para já, diz não ter qualquer indicação, bem como a assessoria do presidente eleito do Brasil que não adiantou qualquer informação até ao momento.