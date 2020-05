Mais de 20 milhões de empregos desaparecem em abril nos EUA

© AFP

O trabalho no setor privado norte-americano entrou em colapso em abril com a perda de 20,236 milhões de empregos, devido às medidas de confinamento para conter a pandemia de covid-19, segundo dados divulgados hoje.

Os números publicados fazem parte do inquérito mensal divulgado pela empresa de serviços ADP e não refletem ainda a totalidade do mês, uma vez que abrangem apenas o período até 12 de abril, de acordo com o comunicado da empresa.

A perda de empregos abrange todo o tipo de empresas, mas afeta sobretudo o setor dos serviços.

As previsões dos analistas apontavam para 21,5 milhões de empregos perdidos em abril.

