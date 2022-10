Mais de cem crianças migrantes alojadas em hotéis no Reino Unido desapareceram

© Stuart Brock/EPA

Mais de cem crianças migrantes desacompanhadas estão desaparecidas no Reino Unido. Os números oficiais, revelados pela BBC e citados esta manhã pelo jornal Telegraph, indicam que as crianças que tinham sido colocadas em hotéis, algumas com 11 anos, desapareceram entre julho e agosto do ano passado.

No total, desde julho do ano passado até agosto deste ano, desapareceram 181 menores. Entretanto, 65 foram encontrados, mas desconhece-se ainda o paradeiro de 116 crianças. Pelas contas do Ministério do Interior britânico, chegaram ao Reino Unido, no espaço de um ano, mais de 1600 crianças migrantes sozinhas.

A estratégia do governo passa por alojar os menores em hotéis, enquanto não é encontrada uma solução permanente. As organizações de proteção de menores têm pedido uma alteração nesta política, alertando que as crianças podem cair nas mãos de traficantes.

Uma dessas organizações, a ECPAT UK, considera o número de crianças desaparecidas "chocante" e alerta para o possível paradeiro dos menores: "Podem estar a trabalhar numa quinta de canábis, ou numa fábrica, em servidão doméstica."

"Há toda uma gama de situações de exploração em que esses jovens podem estar", vinca a responsável, Patricia Durr, avançando também com a hipótese destas crianças poderem estar a ser exploradas sexualmente.

O Ministério do Interior, por seu turno, assinala que se está a verificar um "aumento sem precedentes nas travessias do Canal", mas reconhece também que é preciso fazer mais por estas crianças desacompanhadas que procuram asilo. Segundo a tutela, em média, os menores são encaminhados para uma solução de longo prazo no espaço de 15 dias após a chegada a um hotel.