Marinheiro encontrado com vida 48 horas após naufrágio na Tailândia

Uma vasta operação para salvar 30 marinheiros no golfo da Tailândia, onde naufragou uma corveta da Marinha Real tailandesa, continua esta terça-feira depois de 76 elementos terem sido resgatados, noticiou a agência ​​​​​​​France-Presse (AFP).

O HTMS Sukhothai naufragou durante a noite de domingo, a 32 quilómetros da costa de Bangsaphan (sul), na província de Prachuap Khiri Khan.

Um marinheiro foi encontrado com vida esta madrugada, anunciou a marinha.

A missão de resgate, que inclui dois helicópteros militares, duas fragatas e uma embarcação anfíbia, recuperou até ao momento 76 tripulantes.

Esta terça-feira de manhã, por volta das 09h00 (02h00 em Lisboa), um navio militar, o HTMS Kraburi, retomou as buscas, com 176 pessoas a bordo, incluindo mergulhadores, indicou a AFP.

"O formato de busca continua o mesmo, é uma operação conjunta com helicópteros militares", explicou o comandante Kraiwit Kornraweeprapapapitch, acrescentando que outras três embarcações foram destacadas.

No domingo à noite, ventos fortes atiraram água do mar para a corveta HTMS Sukhothai e derrubaram o sistema elétrico. A Marinha Real tailandesa enviou três fragatas e dois helicópteros para tentar ajudar o navio e remover a água do mar, o que não possível devido aos ventos fortes.

A perda de potência permitiu que mais água do mar entrasse no navio, fazendo com que este se afundasse.

Enquanto o norte e o centro da Tailândia vivem as temperaturas mais frias do ano, o sul da Tailândia tem vindo a sofrer tempestades e inundações nos últimos dias. Os navios foram avisados para permanecerem ancorados nos portos.