Mea culpa? Ministro holandês reconhece "pouca compaixão" nas suas declarações

© Olivier Hoslet/EPA

Por TSF com agências 31 Março, 2020 • 16:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É uma espécie de mea culpa do ministro holandês das Finanças, Wopke Hoekstra. Depois das polémicas declarações - que António Costa apelidou de "repugnantes" - sobre os países do sul da Europa e da sua capacidade de combate ao coronavírus, o responsável holandês recuou nas palavras.

Esta terça-feira, em entrevista à RTL, reconheceu que os comentários recentes do próprio e do primeiro-ministro holandês Mark Rutte sobre a participação holandesa nos coronabonds terão mostrado "pouca compaixão" para com os países em questão.

Na mesma entrevsita, Hoekstra reconhece que as declarações foram mal recebidas no seio europeu.

É sabido que Holanda e Alemanha se opõem à emissão conjunta de dívida a nível europeu, mas foram os comentários de Hoekstra - que sugeriu uma investigação a Espanha e Itália por falta de capacidade económica para responder à pandemia - que levaram a um coro de críticas do qual António Costa fez parte.

Hoekstra já garantiu que a Holanda está disposta a discutir uma contribuição de "mais do que lhe toca" para um programa de apoio europeu, mas reiterou que o país se opõe à emissão de coronabonds.

"Sobre coronabonds ou eurobonds, como quer que se chamem, não é prudente, é uma solução para um problema que não existe agora", argumenta.