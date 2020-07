Melhor do que remdesivir? Farmacêutica espanhola diz ter medicamento mais eficaz

© EPA

A farmacêutica espanhola PharmaMar diz ter um medicamento com melhor desempenho antiviral do que o remdesivir, fármaco que tem sido usado contra a Covid-19. A informação é avançada por vários jornais espanhóis, que citam um estudo do laboratório sul-coreano Boryung Pharmaceutical, parceiro da PharmaMar.

De acordo com o La Vanguardia, a plitidepsina (composto químico comercialmente conhecido como aplidin) terá mostrado um resultado antiviral entre 2.400 e 2.800 vezes superior ao do remdesivir no modelo de célula "Vero" - uma célula renal de macaco - e cerca de 80 vezes superior ao do remdesivir no modelo de células "Calu-3" - célula pulmonar humana.

O objetivo da farmacêutica é aliviar os sintomas provocados pela Covid-19, bem como reduzir a gravidade da infeção e a evolução da doença em pacientes hospitalizados.

O laboratório sul-coreano está já a preparar ensaios clínicos na Coreia do Sul que devem começar no terceiro trimestre de 2020.