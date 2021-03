Acabou-se a Spring Break. Miami Beach impõe recolher obrigatório após fim de semana caótico

Por Carolina Rico 22 Março, 2021 • 11:26 Partilhar este artigo Facebook

A cidade de Miami Beach decretou estado de emergência com ordem de recolher obrigatório, depois de, este fim de semana, milhares de pessoas terem desafiado as regras de segurança associadas à pandemia.

Até 12 de abril, o comércio é obrigado a fechar e a circulação na via pública passa a ser proibida entre as 20h00 e as 6h00. Também foi proibido o consumo de álcool na praia, assim como a venda a partir das 22 horas.

A polícia tem tido dificuldades em controlar os ajuntamentos de turistas que escolheram a cidade para passar as férias letivas desta altura do ano, a chamada 'Spring Break' ('Pausa da Primavera').

Este fim de semana foram detidas pelo menos 12 pessoas e a polícia teve de usar gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.

Os excessos são habituais durante a 'Spring Break' em vários destinos turísticos da Florida, mas em plena pandemia as autoridades querem evitar festas de rua sem uso de máscara nem qualquer distanciamento.

Os turistas trouxeram "caos e desordem" à cidade, condena o prefeito de Miami Beach, Dan Gelber, em declarações à CNN. "Se vem para aqui para enlouquecer, vá para outro lugar", apelou