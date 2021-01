Milionários que receberam vacina destinada a indígenas podem enfrentar pena de prisão

Rodney Baker e Ekaterina Baker © Ekaterina Baker/Facebook

A atriz e Ekaterina Baker e o diretor de casinos Rodney Baker, naturais do Canadá, podem vir a enfrentar pena de prisão depois de trem viajado secretamente para uma comunidade indígena de forma a receber a vacina contra a Covid-19 destinada à população local.

O casal de milionários fretou um avião privado para viajar até ao território remoto de Yukon, no Canadá, onde os dois se fizeram passar por empregados de um hotel local para ter direito à vacinação, conta o jornal The Guardian.

O casal foi multado em 2.300 dólares canadianos (cerca de 1.477 euros) por violar as restrições do estado de emergência impostas em Yukon ao não respeitaram os 14 dias de quarentena impostos aos viajantes.

No entanto, a comunidade insurgiu-se contra a pena, insignificante face ao património do casal, mesmo depois de a polémica ter obrigado Rodney Baker a demitir-se este domingo.

As autoridades locais notificaram o Ekaterina Baker e o Rodney Baker para comparecerem em tribunal no dia 4 de maio. Se acusados, podem ser condenados a até seis meses de pena de prisão.

Também as regras do acesso à vacinação foram alteradas na região depois do caso: a partir de agora é necessário apresentar prova de residência para receber a vacina.

As autoridades do Canadá enviaram uma equipa de vacinação para a comunidade de Beaver Creek, no território de Yukon, devido ao acesso limitado a cuidados de saúde e predominância de população idosa, a maioria indígenas da chamada "White River First Nation" (Primeira Nação do Rio Branco).

