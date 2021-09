Militares do antigo regime afegão chamados a integrar tropas taliban

Zabihullah Mujahid, porta-voz dos taliban © Wakil Kohsar/AFP

Por Rita Carvalho Pereira 06 Setembro, 2021 • 10:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os taliban afirmam que há lugar nas suas fileiras para os militares que serviram o antigo regime afegão. O grupo pediu, esta segunda-feira, às forças afegãs que integrem as tropas taliban.

"As forças afegãs que foram treinadas nos últimos 20 anos vão ser chamadas a reintegrar os departamentos de segurança, junto dos membros taliban", adiantou Zabihullah Mujahid, porta-voz do regime taliban, numa conferência de imprensa em Cabul, em declarações citadas pela agência AFP.

O porta-voz avisou, no entanto, que quaisquer insurgências por parte destes militares contra as novas regra dos taliban não serão toleradas. "

"Qualquer pessoa que tente começar uma insurgência vai pagar caro. Não vamos permiti-lo. Quem pegar em armas para levantar resistência, sem qualquer dúvida, será nosso inimigo", declarou Zabihullah Mujahid.

Os taliban afirmam que assumiram, esta segunda-feira, o controlo da província afegã do Panchir, antigo bastião da resistência antitaliban - o que é negado pela Frente Nacional de Resistência do Afeganistão (NRF), que garante que os combates continuam.

"A guerra acabou, o país está fora da crise. Agora é tempo de paz e de reconstrução, precisamos que as pessoas nos apoiem", indicou o porta-voz taliban, na conferência de imprensa em Cabul, referindo que o novo governo será anunciado brevemente e que os voos internacionais no país também serão restabelecidos em breve, pelo que a comunidade internacional deve reconhecer o regime taliban no Afeganistão e abrir as embaixadas em Cabul.