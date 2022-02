Ministério do Mar pede a portugueses que saiam do Mar Negro e do Mar de Azov

© Aleksey Filippov/AFP

A Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), do Ministério do Mar, recomenda "fortemente" aos comandantes e operadores de navios portugueses no Mar Negro, no Mar de Azov e no Estreito de Kerch que saiam destas áreas "com a máxima brevidade possível", tendo em conta as "imprevisíveis consequências" que possam daí surgir.

Caso tal não seja possível ou se revele "indispensável proceder ou permanecer naquelas áreas de navegação", a DGRM apela a que sejam aplicadas aos navios de bandeira portuguesa "medidas de proteção previstas no SSP para o Nível de Proteção 3".

A DGRM disponibiliza também o endereço eletrónico isps.assist@dgrm.mm.gov.pt para quaisquer contactos.

