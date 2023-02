MNE acompanha portugueses na Turquia e está em contacto com seis estudantes

© Necati Savas/EPA

O Governo português está a acompanhar os portugueses na Turquia, estando em contacto com seis jovens que ali se encontravam em Erasmus e estão em segurança, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal.

Através da Embaixada de Portugal em Ancara e do Gabinete de Emergência Consular, o MNE português disse esta terça-feira que "tem estado a acompanhar de perto a situação dos cidadãos portugueses que se encontram na região, atento ao terramoto que atingiu, com forte impacto, a Turquia e a Síria".

O sismo, registado na segunda-feira e que tem sido seguido de fortes réplicas, já causou a morte de mais de 5.000 pessoas na Turquia e na Síria, deixando também milhares de feridos e outros milhares sem-abrigo no frio glacial que se faz sentir na região, mas o número ainda é provisório.

Os abalos, o maior dos quais com magnitude 7,8 na escala de Richter, derrubaram milhares de edifícios no sul da Turquia e no norte da Síria.

Em comunicado, o MNE indicou que a Embaixada de Portugal em Ancara "tem identificados os portugueses que estão na região e encontra-se a estabelecer paradeiros, realizando todas as diligências possíveis, num contexto em que as comunicações e a energia elétrica em algumas zonas ainda estão inoperacionais".

"A Embaixada de Portugal em Ancara tem estado em contacto com um grupo de seis jovens portugueses que se encontravam em Erasmus +, acompanhados por duas professoras, confirmando que estão em segurança e procurando agora uma via segura para a sua saída do país", adiantou.

Foram reforçados os canais de comunicação, tendo a Embaixada de Portugal em Ancara disponibilizado um número de telemóvel (+90 532 605 13 57) e criado um grupo no WhatsApp.

O MNE aconselha que, em caso de dificuldades, os cidadãos portugueses poderão ainda sinalizar o seu caso através do endereço de email gec@mne.pt ou pelos telefones + 351 217 929 714 | + 351 961 706 472.

Segundo a informação que o MNE disponibiliza no Portal das Comunidades, são desaconselhadas "as viagens não essenciais na e para a Turquia".

Aos cidadãos portugueses que se encontrem no país, o MNE apela a que sigam as recomendações das autoridades locais, designadamente da proteção civil e entrem em contacto com a Embaixada de Portugal em Ancara.

Segundo dados do Observatório da Emigração, residiam 284 portugueses na Turquia em 2020.