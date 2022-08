Morreu a atriz Anne Heche uma semana após sofrer acidente de viação

Anne Heche © EPA (arquivo)

Morreu, esta sexta-feira, a atriz Anne Heche, aos 53 anos, avança o The Guardian. A artista sofreu um acidente de viação no passado dia 5 de agosto e não resistiu a uma lesão cerebral e queimaduras.

Fonte da família de Heche confirmou a notícia após revelar que a atriz seria retirada do suporte de vida a que estava ligada. Logo depois do acidente, existiu alguma esperança na sua recuperação, após ter sido considerada "estável" na chegada ao hospital de West Hills. Os bombeiros, inclusive, afirmaram ter falado com a atriz quando foi retirada do carro.

No dia 8 de agosto, Anne Heche perdeu a consciência e os seus representantes comunicaram que estava em "condição clínica extrema" e se encontrava em estado de coma.

O acidente ocorreu em Westside, na cidade americana de Los Angeles. De acordo com as primeiras alegações, o carro que a atriz conduzia perdeu o controlo e colidiu com uma casa, que se incendiou.

Anne Celeste Heche nasceu em 25 de maio de 1969, na cidade de Aurora, Ohio, Estados Unidos.

Tornou-se conhecida no final dos anos de 1980 com o seu retrato de Vicky Hudson e Marley Love na novela "Outro Mundo" (1987-1991), pela qual ganhou um Emmy. Protagonizou filmes como o 'revival' de "Psycho" (1998), assim como "Sei o Que Fizeste no Verão Passado" (1997), "Seis Dias, Sete Noites" (1998), "Identidade Sob Suspeita" (2000), e foi nomeada para um Tony pelo desempenho na peça "Twentieth Century", da Broadway.

Entre os seus mais recentes filmes estão "13 Minutos", estreado no início deste ano em Portugal, e "What Remains", "Wildfire" e "Full Ride", que ainda se encontram em pós-produção.

Notícia atualizada às 19h40