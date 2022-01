Morreu aos 74 anos o ator e cantor norte-americano Meat Loaf

Meat Loaf © Paul Buck/EPA (arquivo)

O cantor e ator norte-americano Meat Loaf morreu aos 74 anos, confirmou a família do artista através das redes sociais. Ainda não é conhecida a causa da morte.

"É com o coração partido que anunciamos que o incomparável Meat Loaf faleceu esta noite, com a sua esposa Deborah ao seu lado", disse a família de Meat Loaf, nome artístico de Marvin Lee Aday, numa publicação no Facebook. "Sabemos o quanto ele significava para muitos de vós e apreciamos verdadeiramente todo o amor e apoio à medida que atravessamos este tempo de dor ao perder um artista tão inspirador e um belo homem", acrescenta.

Meat Loaf é autor do álbum "Bat Out of Hell", um dos álbuns mais vendidos na história dos Estados Unidos da América, com mais de 43 milhões de unidades vendidas.

"I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)" é outro dos sucessos do artista.

Além da carreira de sucesso no rock, Meat Loaf teve também destaque em programas de televisão, em filmes como "Fight Club", de David Fincher (1999), e em comédias musicais como "Rocky Horror Picture Show" (1975).