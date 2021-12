© Wikimedia Commons

O músico e compositor inglês John Miles morreu no domingo aos 72 anos. O anúncio foi feito esta segunda-feira pela família do autor de "Music" no Facebook.

"Estamos devastados ​​por ter de anunciar que o "Mr Music" John Miles infelizmente faleceu pacificamente após doença repentina", lê-se no post.

"Music" foi o maior êxito que marcou a carreira do músico inglês.

Além da carreira a solo, John Miles tocou ao lado de Jimmy Page e acompanhou Tina Turner em concertos como guitarrista.