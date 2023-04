Morreu o compositor e músico japonês Ryuichi Sakamoto

Por TSF com agências 02 Abril, 2023 • 14:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Morreu aos 71 anos o compositor e músico japonês Ryuichi Sakamoto, avança a agência de notícias AFP.

Sakamoto morreu na passada terça-feira, mas a notícia da morte do artista só agora foi divulgada. O músico japonês estava a lutar contra um cancro em fase avançada.

Nascido em Tóquio, o músico deu-se a conhecer como teclista nos Yellow Magic Orchestra.

Como compositor, Ryuichi Sakamoto foi autor de várias obras emblemáticas, com destaque para Feliz Natal, Mr. Lawrence.

Em 1988, ganhou o Óscar e o Grammy pela banda sonora do filme "O Último imperador", de Bernardo Bertolucci.

Em janeiro deste ano, o artista editou o último álbum de originais.

A última vez que se apresentou ao vivo foi em dezembro de 2022, através de streaming, numa altura em que já lutava contra um cancro.

Além de músico, Ryuichi Sakamoto foi também um ativista pela defesa do ambiente e da paz. Depois do sismo e do tsunami em março de 2011, que levou ao acidente nuclear em Fukushima, o músico envolveu-se no movimento antinuclear.