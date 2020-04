© CC BY 2.0

O músico norte-americano Bill ​​​​​​​Withers, que escreveu canções soul como "Ain't no Sunshine" e "Lean on me", morreu na segunda-feira em Los Angeles (Califórnia), aos 81 anos, de complicações cardíacas, revelou esta sexta-feira a família.

Três vezes distinguido com os prémios Grammy, Bill Withers estava há muito afastado dos palcos, com a carreira concentrada sobretudo entre finais dos anos 1960 e os anos 1980.

"Durante a sua breve carreira, as canções de Withers tornaram-se a banda sonora de incontáveis relacionamentos, casamentos e festas", afirma a Associated Press, a propósito, por exemplo, dos temas "Lean on me" e "Lovely day".

Bill Withers, que nasceu a 4 de julho de 1938 numa cidade marcada pela exploração mineira em West Virginia, fez serviço militar na Marinha, trabalhou na instalação de sanitários enquanto à noite fazia gravações caseiras à guitarra, recordam a AP e o jornal The Guardian.

Do contrato com a editora Sussex Records, surgiram os três primeiros álbuns, com o de estreia, "Just as I am", de 1971, a incluir o sucesso "Ain't no sunshine" e uma versão de "Let it be", dos Beatles.

Com a falência da Sussex Records, Bill Withers passou a editar pela Columbia Records, e é desse período que sai a canção "Just the two of us", em 1981, com Groover Washington Jr..

Até 1985, Bill Withers editaria oito álbuns, afastando-se depois dos palcos e da ribalta.

"Não sou um virtuoso, mas fui capaz de escrever canções com as quais as pessoas se puderam identificar. Acho que não me saí mal, para um tipo de Slab Fork, West Virgínia", afirmou Bill Withers à revista Rolling Stone em 2015.