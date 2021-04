Morreu o príncipe Filipe, duque de Edimburgo e marido da rainha Isabel II

Por Sara Beatriz Monteiro com Carolina Rico 09 Abril, 2021 • 12:07 Partilhar este artigo Facebook

O príncipe Filipe Mountbatten, duque de Edimburgo e consorte da rainha Isabel II, morreu esta sexta-feira aos 99 anos, no Castelo de Windsor, no Reino Unido.

"É com grande pesar que a Sua Majestade a Rainha anunciou a morte do seu querido marido, Sua Alteza Real o príncipe Filipe, duque de Edimburgo", pode ler-se numa nota publicada esta sexta-feira no Twitter oficial da família real britânica. "Sua Alteza Real morreu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor."

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn - The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

O duque de Edimburgo tinha saído recentemente do hospital, onde foi submetido a uma cirurgia por causa de problemas cardíacos, com os quais sofria há dez anos.

Fillipe Mountbatten ia completar 100 anos dentro de dois meses. Nasceu a 10 de junho de 1921 na Grécia, no seio de duas famílias reais: a grega e a dinamarquesa.

Em 1922, a família foi expulsa da Grécia na sequência de um golpe de estado, quando Filipe ainda era criança. Aos 18 anos, ingressou na Marinha Real Britânica e em 1947 casou-se com a então princesa Isabel. Ambos têm quatro filhos, oito netos e nove bisnetos.

O príncipe Filipe retirou-se das funções públicas em 2017 e raramente aparecia em público. Antes da sua hospitalização, em março de deste ano, tinha-se isolado com a rainha no Castelo de Windsor, a oeste de Londres, devido à pandemia de Covid-19.