Morreu Sabine Schmitz, apresentadora do Top Gear e a única mulher vencedora das 24 Horas de Nürburgring

Morreu a antiga apresentadora do Top Gear Sabine Schmitz. A também piloto de corridas ficou conhecida por ter sido a única mulher a vencer as 24 Horas de Nürburgring.

A notícia do óbito foi avançada pela BBC. A apresentadora tinha 51 anos e tinha sido diagnosticada com cancro no último ano.

Sabine Schmitz ficou sempre associada a Nürburgring, um circuito de 14 milhas na Alemanha, considerado o mais difícil do mundo. A piloto venceu a corrida de 24 horas por duas vezes, em 1996 e no ano seguinte, ao volante de um BMW M3, tendo sido intitulada como a "Rainha de Nürburgring", depois de fazer o percurso mais de 20 mil vezes.

Mais tarde, Sabine Schmitz também foi aclamada por uma aparição no Top Gear em 2004, no qual conduziu uma carrinha pela pista e, posteriormente, tornou-se uma apresentadora do programa, ao lado de Chris Evans, em 2016.