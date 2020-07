Morreu um dos jovens infetados com peste negra na Mongólia

© Byambasuren Byamba-Ochir/AFP

Morreu um dos jovens infetados com peste bubónica, também conhecida como peste negra, na Mongólia.

O rapaz de 15 anos e um irmão contraíram a doença na última semana de junho, depois de terem comido carne de marmota, animais que, tal como outros pequenos mamíferos, são portadores de pulgas infetadas com a bactéria yersinia pestis, que causa a peste bubónica e a pneumónica.

"Colocamos em quarentena as primeiras 15 pessoas que estiveram em contacto com o falecido e todas estão a receber tratamento", disse o porta-voz do ministério da saúde da Mongólia, Narangerel Dorj, citado pela AFP.

Cinco províncias na região de Gobi-Altai, ode os dois irmãos contraíram a doença, cumpriram também seis dias de quarentena,

Foram registados vários casos de peste bubónica na Mongólia e regiões adjacentes na China nos últimos meses.

Depois de um pastor local ter testado positivo, a cidade de Bayannur, na região autónoma da Mongólia Interior, emitiu um alerta de saúde de nível 3, o segundo mais baixo na escala do pais.

Pelo menos uma pessoa morre de peste na Mongólia todos os anos, apesar de as autoridades terem banido a caça de animais que podem transmitir a doença.

A peste negra foi a pandemia mais devastadora registada na história da humanidade. Os sintomas aparecem habitualmente após um período de um a sete dias e, sem tratamento possível com antibióticos, a doença apresenta uma taxa de letalidade entre 30% e 60%.