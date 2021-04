"Muito triste." Cheias em Luanda causam "consequências graves", e a chuva vai continuar a cair

As águas atingiram alturas muito elevadas © EPA

Catorze mortos e oito mil desalojados. É este o balanço provisório das chuvas torrenciais que estiveram na origem das cheias em Luanda. A Proteção Civil angolana descreve um cenário caótico, com mais de 1600 casas inundadas e a queda de uma ponte.

Há ainda registo de vários edifícios que ruíram e de muitas vias intransitáveis. Mas o pior ainda pode estar para vir, já que estão previstas chuvas intensas até sábado na capital de Angola. Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, adiantou à TSF não ter até ao momento notícia de portugueses afetados pelas cheias. O governante lamenta o ocorrido e garante que vai falar com a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, que termina esta terça-feira a visita a Angola.

Paulo Gomes, jornalista da Rádio Mais, em Luanda, contou à TSF que os estragos provocados pela chuva das últimas horas já são bem visíveis. "Já trouxe consequências bastante graves, sobretudo para as zonas da periferia de Luanda, onde as construções são precárias, as linhas de água normalmente estão cortadas por construções anárquicas e há também muito lixo acumulado que impede a circulação das águas fluviais", descreve.

O jornalista confirma ainda que 14 ou 15 pessoas morreram, algumas eletrocutadas e outras presas aos seus veículos em locais em que as águas atingiram alturas muito elevadas e abriram-se crateras não visíveis. Como estas, há ainda mais histórias "muito tristes": duas crianças morreram numa vala de macrodrenagem, colhidas por uma corrente muito forte de água.

Até ao dia 21 de abril, os serviços de meteorologia continuam a prever chuva intensa e trovoadas.