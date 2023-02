Não chove há mais de um mês em França, algo "nunca visto" desde que há registos

© Valentine Chapius/AFP

Numa altura em que crescem as preocupações sobre as reservas de água em várias partes da Europa, que ainda estão a recuperar da seca extrema do ano passado, França está há mais de um mês sem chuva.

Com a precipitação inferior a um milímetro por dia desde 21 de janeiro, em todo o país, o serviço meteorológico Meteo France, citado pela agência de notícias AFP, adianta que a ausência de chuva é igual ao recorde estabelecido na primavera de 2020.

Agora, já lá vão mais de 30 dias sem chuva, algo "nunca visto" desde que há registos. O recorde anterior era de 22 dias, em 1989.

O mês de janeiro foi o terceiro mais quente na Europa desde que há registo, de acordo com o Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas do Copernicus, um dos seis serviços de informação do programa de Observação da Terra da União Europeia. No dia de Ano Novo, as temperaturas atingiram máximos históricos em algumas partes do continente.

Em Espanha, um dos países europeus mais expostos ao risco de seca, há também preocupação com as atuais reservas de água devido à falta de chuva. Barcelona e vários locais da região nordeste da Catalunha decretaram medidas de restrições de água, nomeadamente, a proibição do uso de água potável para lavar o exterior das casas ou carros e encher piscinas e a redução da quantidade de água utilizada para irrigação. Neste país, o recorde de dias sem chuva são 79 dias, em 1962.

Em Itália, o tempo mais quente fez reduzir a quantidade de neve e de recursos hídricos. Os Alpes italianos têm 53 por cento menos neve do que o habitual e a taxa de fluxo do rio Pó aproximou-se dos mínimos históricos em pelo menos duas cidades.