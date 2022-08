"Não tenho nada a esconder." Primeira-ministra da Finlândia reage a vídeo onde aparece a dançar numa festa

Por Clara Maria Oliveira com agências 18 Agosto, 2022 • 18:46 Partilhar este artigo Facebook

A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, respondeu esta quinta-feira às críticas após a publicação de um vídeo, nas redes sociais, em que aparece numa festa a dançar e a cantar. Depois da polémica, a oposição pede um teste para provar que não consumiu drogas antes do evento.

"Não tenho nada a esconder", começou por afirmar a finlandesa. "Dancei, cantei e celebrei, que são tudo coisas legais", explicou Sanna Marin, esta quinta-feira, antes de uma reunião de verão do grupo parlamentar do Partido Social-Democrata, que lidera.

Finland"s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it"s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw - Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022

A imprensa finlandesa refere que, nos vídeos publicados, se ouve uma alusão a cocaína. Por isso, o deputado do Partido do Centro (também parte da coligação do governo da Finlândia), Mikko Kärnä, escreveu, na rede social Twitter, que espera um teste de despistagem para um possível consumo de drogas e a divulgação pública dos resultados.

"Os cidadãos devem esperar isso da sua primeira-ministra", considera Mikko Kärnä.

Aivan jo pelkästään julkisuudessa käytävän keskustelun takia olisi viisautta, mikäli pääministeri @MarinSanna kävisi omaehtoisesti huumeseulassa, jonka tulokset julkistettaisiin riippumattoman tahon toimesta.



Kansalla on myös lupa odottaa tällaista pääministeriltään. #jauhojengi - Mikko Kärnä (@KarnaMikko) August 18, 2022

Segundo Sanna Marin, os vídeos publicados nas redes sociais foram gravados há algumas semanas dentro de uma habitação privada. Agora, assume-se chateada pelos vídeos serem públicos porque era "uma noite de festa com amigos".

A primeira-ministra da Finlândia surge, no vídeo, acompanhada pelo deputado Ilmari Nurminen, também do Partido-Social Democrata, a apresentadora de televisão finlandesa Tinni Wikström, a cantora e escritora Alma e a irmã de Sanna, Anna.</p>