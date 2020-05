Nasceu um movimento que junta os dois lados do Atlântico para combater o populismo

© Site/Progressive International

Nasce esta segunda-feira no mundo virtual a Internacional Progressista. Em causa estão dois movimentos , dos dois lados do Atlântico, que se juntam num online para gritar pela justiça dos povos. A ideia junta o pensamento do senador Bernie Sanders à ação politica de Yanis Varoufakis.

Os interessados no projeto que defende organização defende um mundo democrático, igualitário, solidário, ecológico, pacífico e pós-capitalista com uma economia colaborativa podem juntar-se ao movimento através do site.

Varoufakis leva para esta nova iniciativa o movimento pró-democrático e pan-europeu que junta vários políticos e intelectuais de esquerda, onde se incluiu o partido português Livre, fundado por Rui Tavares.

Na lista de fundadores da Internacional Progressista estão 40 nomes onde se destacam pensador americano Noam Chomsky e a canadiana feminista Naomi Klein. A estes juntaram-se líderes políticos da América latina, como o antigo presidente do Equador Rafael Correa ou o candidato do PT às presidenciais no Brasil, Fernando Haddad.

Uma junção de culturas políticas da esquerda que quer promover a união, coordenação e mobilização de ativistas, de associações, de sindicatos e de movimentos sociais.

Assim nasce um manifesto em defesa da democracia, solidariedade, igualdade e sustentabilidade que, ao contrário de Karl Marx, já nasce com vídeo embutido.

Welcome to the Progressive International from Progressive International on Vimeo.

A palavra de ordem é avançar, avançar por todos os caminhos contra o avanço do autoritarismo populista, aproveitando o caldo das manifestações planetárias onde milhões de pessoas exigiam condições de vida decentes ou a proteção da vida no planeta Terra.

Para estes ativistas, a crise económica e sanitária decorrente da pandemia revelou a necessidade de todos os progressistas se unirem para defender um serviço nacional de saúde, a proteção dos direitos dos trabalhadores e a cooperação internacional.