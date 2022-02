"Nenhum país europeu aguenta um provável conflito à volta da Ucrânia durante 15 dias"

Pacheco Pereira © Orlando Almeida/Global Imagens (arquivo)

Pacheco Pereira defendeu, no domingo, que a Europa não tem capacidade militar para enfrentar uma guerra durante mais do que duas semanas. No programa O Princípio da Incerteza da TSF e da CNN Portugal, Pacheco Pereira afirmou que a Europa "é uma inexistência do ponto de vista militar".

"Nenhum país europeu tem um exército que aguente qualquer conflito sério, principalmente um conflito convencional com as dimensões de um provável conflito à volta da Ucrânia 15 dias e já estou a ser otimista", disse.

Pacheco Pereira alerta que, numa situação como esta, a Europa depende dos Estados Unidos.

"Por que razão é que os Estados Unidos envolveram mísseis cruzeiros? Por que razão é que os Estados Unidos colocaram armamento nuclear na Europa?", questiona. "Por uma razão muito simples", responde.

"Sabem perfeitamente que os russos têm uma grande superioridade num conflito convencional e que só podem ser travados com medidas deste género. É por isso que este conflito é muito perigoso. A União Europeia não existe nesta matéria. As declarações e esta aparente unidade é uma unidade que parte do princípio que nenhum daqueles países está a tomar a sério a hipótese do conflito, porque isso significava medidas em relação às suas Forças Armadas e ao financiamento dos seus exércitos, à quantidade de dinheiro que aplicam no seu orçamento às Forças Armadas. Nenhum está disposto a fazer e nenhum faz há muitos anos", explica.

Pacheco Pereira foi representante do Parlamento português na Assembleia da NATO. Na aliança atlântica, foi ainda presidente do subcomité da Europa de leste e da antiga União Soviética.

Pode ouvir o programa O Princípio da Incerteza da TSF e da CNN Portugal aqui.