Neve e frio afetam milhões de pessoas. As imagens do ciclone-bomba nos EUA

Cerca de 1,2 milhões de norte-americanos estão sem energia em casa.

Por TSF com agências 24 Dez, 2022 • 19:36

Uma tempestade de neve e frio está a afetar os Estados Unidos da América e fez, até ao momento, 11 mortos e provocou milhares de voos cancelados na época natalícia.

Além disso, cerca de 1,2 milhões de pessoas continuam sem energia em casa, principalmente nos estados da Carolina do Norte, Tennessee e Maine, segundo o rastreador Power Outage.

O serviço meteorológico nacional norte-americano, o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês), que previu a quadra natalícia mais fria em décadas, informou que fortes nevões e ventos fortes são esperados no centro-oeste e nordeste, bem como baixas temperaturas no centro e leste do país.