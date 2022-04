"No coração de uma Europa livre." Presidente do Conselho Europeu está em Kiev

Por Carolina Rico 20 Abril, 2022 • 08:36 Partilhar este artigo Facebook

O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, está chegou esta quarta-feira a Kiev. É uma visita surpresa (não anunciada) e sem agenda conhecida, numa altura em que a Rússia lança uma nova ofensiva no leste do país.

""Em Kiev, hoje. No coração de uma Europa livre e democrática", escreveu Michel no Twitter, onde publica também uma fotografia onde se pode ver a abraçar a vice primeira-ministra da Ucrânia e ministra da integração europeia, Olga Stefanishyna, numa gare ferroviária da capital ucraniana.

O líder da instituição que representa os Estados membros da União Europeia vai ainda esta quarta-feira encontrar-se com o chefe de Estado Ucraniano, Volodymyr Zelensky, apurou a TSF.

O correspondente da TSF a Bruxelas, João Francisco Guerreiro, antecipa a visita de Charles Michel a Kiev 00:00 00:00

Charles Michel é o último dos líderes europeus a visitar a capital ucraniana, depois da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

