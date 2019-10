Nobel da Química para cientistas que desenvolveram bateria de iões de lítio

John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham e Akira Yoshino são os vencedores deste ano © Niklas Elmehed/Academia Real das Ciências da Suécia

O Prémio Nobel da Química deste ano foi atribuído, esta manhã, aos cientistas John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham e Akira Yoshino, por terem desenvolvido baterias de iões de lítio.

"As baterias de iões de lítio revolucionaram as nossas vidas e são usadas em tudo, desde telemóveis a computadores portáteis e veículos elétricos. Através do seu trabalho, os laureados com o prémio da Química deste ano lançaram os fundamentos para uma sociedade sem fios e sem combustíveis fósseis", disse o comité que atribui o prémio Nobel.

Os prémios Nobel, os mais prestigiados do mundo atribuídos nas áreas de Medicina, Física, Química, Literatura, Economia e Paz cumprem um desejo que o inventor da dinamite, Alfred Nobel (1833-1896), deixou em testamento, em 1895. O cientista e industrial sueco quis legar grande parte da sua fortuna a pessoas que trabalhem por "um mundo melhor".



Os vencedores recebem, atualmente, 9 milhões de coroas suecas (cerca de 830 mil euros).

Segundo os termos do testamento assinado em 185 (um ano antes da morte de Nobel), cerca de 31,5 milhões de coroas suecas, o equivalente a 2,2 mil milhões de coroas na atualidade (203 milhões de euros), foram alocados a uma espécie de fundo cujos juros deviam ser redistribuídos anualmente "àqueles que, durante o ano, tenham prestado os maiores serviços à humanidade".

O testamento previa que os juros do capital investido fossem distribuídos ao autor da descoberta ou invenção mais importante do ano no campo da Física, da Química, da Fisiologia ou Medicina, e da obra de Literatura de inspiração idealista que mais se tenha destacado. Uma última parte seria atribuída à personalidade que mais ou melhor contribuísse para "a aproximação dos povos".



Já foram anunciados os vencedores dos Nobel da Medicina, da Física e, agora da Química. Na quinta-feira, serão atribuídos os Nobel da Literatura de 2018 e 2019, e, na sexta-feira, será conhecido o nome do novo Nobel da Paz. O último anúncio será feito no dia 14 de outubro e determinará o vencedor do Nobel da Economia.

Notícia atualizada às 11h23