Por Catarina Maldonado Vasconcelos 14 Abril, 2020 • 10:33

É uma subida face aos números registados de domingo para segunda-feira: Espanha contabilizou 567 óbitos pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas.

Até ao momento, o país já ultrapassou a marca dos 18 mil mortos pela pandemia (18.056).

As autoridades sanitárias do país e o Ministério espanhol da Saúde avançaram que há 3045 novos infetados pelo novo coronavírus, o que perfaz um total de 172.541 contágios desde o início do surto.

Há já 67.504 pessoas curadas em Espanha.