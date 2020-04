© EPA

Por Sara Beatriz Monteiro 28 Abril, 2020 • 10:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Espanha volta a registar uma queda do número de mortes diárias. Nas últimas 24 horas, morreram 301 pessoas no país, menos 30 do que no dia anterior, avança a AFP. Já 23.822 pessoas morreram por Covid-19 em Espanha.

De acordo com os dados pois dos últimos dados do Ministério da Saúde, o número de infetados é agora de 210.773, mais 1.308 do que os registados no dia anterior.

O número de casos recuperados continua a crescer, com um total registado de 102.548 pacientes curados.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19