Número de mortes nos EUA pode chegar a 150 mil em agosto

Os Estados Unidos da América podem chegar às 150 mil mortes por Covid-19 até agosto. A estimativa tem em conta um sistema usado pela Casa Branca para acompanhar a situação da pandemia que já matou 83 mil pessoas no país.

Esta terça-feira, vários peritos foram ouvidos no Senado e, sem Donald Trump por perto, criticaram praticamente todas as medidas tomadas pelo Presidente dos EUA. As opções e sugestões de Trump neste processo têm sido duramente criticadas, nomeadamente quando aconselhou os cidadãos a beberem desinfetante em plena conferência de imprensa.

Anthony Fauci, um dos antigos conselheiros de Trump, avisou mesmo que se as respostas não forem as adequadas ao momento que se vive no país e no mundo, o número de infecções e mortes vai subir muito nos próximos meses.

Só nas últimas 24 horas foram registados mais 1900 óbitos, sendo que há quase um milhão e meio de doentes infetados.