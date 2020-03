Número de mortos em Itália por coronavírus supera os oito mil

Já 999 pessoas recuperaram do novo coronavírus em Itália © Matthias Riestchel/EPA

Itália registou, nas últimas 24 horas, mais 662 mortes pelo novo coronavírus. Ao todo são já 80 539 casos de infeção no país. Os óbitos, por sua vez, são 8165, mais do dobro do que se registou na China.

O número de pessoas recuperadas nas últimas 24 horas foi de 999.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais 480 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 22 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com quase 260 mil infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 7503 mortos em 74 386 casos registados até quarta-feira.