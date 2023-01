"Nunca vi nada tão grande." Sapo encontrado na Austrália pode ser o maior do mundo

Por Cátia Carmo 20 Janeiro, 2023 • 11:42 Partilhar este artigo Facebook

Os responsáveis pela vida selvagem no Norte da Austrália encontraram, numa floresta tropical, um sapo tão grande que acharam que era falso. "Toadzilla", como foi batizado, é seis vezes maior do que um sapo médio. Pesa 2,7 quilos e pode vir a bater o recorde de maior sapo do mundo, que até agora era de 2,65 quilos.

Assim que conseguiram apanhar o animal, os especialistas colocaram-no num recipiente e retiraram-no do meio selvagem. A guarda florestal Kylee Gray nem queria acreditar no que estava a ver quando fazia a patrulha em Queensland.

"Nunca vi nada tão grande. [Parecia] uma bola de futebol com pernas. Demos-lhe o nome de Toadzilla", afirmou Kylee Gray à Australian Broadcasting Corporation.

A equipa de Kylee Gray capturou rapidamente "Toadzilla", que acreditam ser uma fêmea, e pesou-a. Sabiam que seria pesada, mas ficaram surpreendidos ao descobrir que poderia estabelecer um novo recorde mundial. Suspeitam que este sapo gigante se tenha alimentado de insetos, répteis e pequenos mamíferos.

"Um sapo daquele tamanho comerá tudo o que conseguir caber na sua boca", acredita a guarda florestal.

Também não têm certezas sobre a idade de "Toadzilla", mas acreditam que já "existe há muito tempo" e que a espécie pode viver até 15 anos na natureza. Entretanto eutanasiaram o sapo, como é prática recorrente na Austrália para as pragas. Os restos mortais serão doados ao Museu de Queensland.

Os sapos são uma das pragas mais prejudiciais do país e estima-se que, atualmente, sejam centenas de milhões. Não têm predadores naturais na Austrália e as espécies venenosas têm provocado estragos às populações de animais nativos.