Nuvem de fumo dos incêndios na Austrália atinge Chile e Argentina

O denso fumo em Camberra, a capital da Austrália

O fumo dos gigantescos incêndios na Austrália atingiu o Chile e a Argentina após terem percorrido mais de 12.000 quilómetros sobre o Pacífico, anunciaram hoje os serviços meteorológicos dos dois países latino-americanos.

No início do dia, "o Sol registava tons vermelhos devido a uma nuvem de fumo proveniente dos incêndios", indicou à agência noticiosa AFP Patricio Urra, um responsável do instituto meteorológico chileno.

A nuvem de fumo situa-se a 6.000 metros de altitude e não está previsto nenhum fenómeno meteorológico que possa fazê-la descer em direção à superfície da terra, explicou.

O fumo dos fogos no sul da Austrália captado do espaço © EPA

Em simultâneo, o Serviço Meteorológico Nacional da Argentina (SMN) difundiu imagens de satélite que mostram uma nuvem de fumo "transportado por sistemas das frentes que se deslocam de oeste para leste".

"Que consequências pode ter? Nada de verdadeiramente importante, apenas um Sol um pouco mais avermelhado", indicou o SMN no Twitter.

O serviço meteorológico Metsul, uma referência na região, indicou que os fumos poderão igualmente atingir o Rio Grande do Sul, o estado mais meridional do Brasil.

A Austrália enfrenta desde setembro gigantescos incêndios que provocaram pelo menos 24 mortos e devastaram uma superfície equivalente à ilha da Irlanda.