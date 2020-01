O embaixador iraniano em Portugal culpa Trump pela crise, ao sair do acordo nuclear em 2018, e os europeus por nada fazerem. Em entrevista exclusiva à TSF, Morteza Jami, diplomata de carreira e doutorado em Relações Internacionais, admite que a retaliação pela morte de Soleimani, está feita.

Sr. Embaixador, há uma preocupação generalizada com o desenrolar dos acontecimentos desde a última sexta-feira. Posso conhecer o seu grau de preocupação com o que está a acontecer?

Nos últimos dias, existe medo de escalada de tensões no oeste da Ásia e no Médio Oriente, como resultado das duras políticas dos EUA na tentativa de desestabilizar a nossa região, fazendo esses atos tolos de terrorismo, aquilo que chamamos de terrorismo de Estado. O facto é que isso não começou a 2 de janeiro quando um oficial militar do nosso país, o major-general Soleimani, foi assassinado pelo drone e pelas forças americanas no Iraque. Na verdade, tudo começou há um ano e uns meses atrás, quando o Presidente dos Estados Unidos, Trump, decidiu retirar-se unilateralmente de um acordo nuclear muito útil, resultado de mais de 12 anos de negociação entre o Irão e os seus parceiros na Europa e outros países, incluindo os Estados Unidos. Esse acordo deveria ter sido um ponto de viragem para diminuir a tensão e trazer paz e estabilidade para a nossa região.

Infelizmente, porém, devido à retirada unilateral dos Estados Unidos desse acordo e ao colocarem muita pressão sobre os outros também, para não permitirem que trabalhem com o Irão, incluindo a União Europeia, houve uma escalada de tensões. E, infelizmente, esse ato de terrorismo, ao assassinar um dos oficiais militares de alto escalão do meu país, mostrou mais uma vez que os EUA são a principal força de desestabilização da Ásia Ocidental e do Médio Oriente. Então, o Irão prometeu retaliar. Este é um direito legítimo de defesa do meu país, com base no artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Assim, felizmente, fizemos como prometemos. Este é o começo do Irão estar pronto para defender os seus direitos. Mas não estamos à procura de uma escalada.

Se eles continuassem com os ataques, as coisas ficariam fora de controlo e estaríamos à beira de provocar uma guerra total na região.

Disse que o Irão, a partir de agora, está pronto para retaliar, mas não quer uma escalada do conflito. A diplomacia...

A retaliação militar está feita, esta foi a vingança dura que deveríamos levar a cabo após o assassinato do major-general Soleimani, nosso companheiro. Então, ao nível militar, essa vingança está feita; com base no nosso direito de legítima defesa. Mas a partir de agora, haverá também uma vingança suave. Vingança suave significa que os militares dos EUA vão embora da nossa região. Esse é um objetivo que perseguiremos em cooperação com os nossos parceiros na região.

O líder supremo disse que os norte-americanos devem deixar a região, o presidente Rohani disse que o pé americano será cortado da região. Esse tipo de palavras e o que senhor acabou de me dizer também... Esse tipo de narrativa dá algum espaço à diplomacia?

Bem, diplomacia que já fizemos. Havia diplomacia. Nós estávamos na mesa negocial. Estávamos a negociar com os Estados Unidos. Chegámos a um acordo. Mas quem foi que saiu da mesa de negociações? A atual administração dos EUA. Então... e mesmo repetidamente, dissemos que estamos em cima da mesa para negociar, mas negociações com base na igualdade, na justiça. E nós tínhamos um acordo. Então eles deixaram a mesa de negociações, regressando a todas as sanções e isso levou a toda essa escalada. Dissemos que, mesmo após esse novo incidente, os nossos diferentes dirigentes o mencionaram, que não somos a favor de uma escalada de tensão na região. Mas se os EUA retaliarem, essa escalada será expandida ainda mais. Portanto, cabe ao Governo dos EUA decidir o que fazer. Se eles continuassem com os ataques, as coisas ficariam fora de controlo e estaríamos à beira de provocar uma guerra total na região. Esta também não é a visão do meu país.

O Irão está pronto para voltar à mesa de negociações?

Estamos na mesa de negociação, mas negociação para quê? Tínhamos um acordo de que a negociação continuaria com o regresso de todos os privilégios de que o Irão se beneficiaria pelo acordo. Então isso cabe aos Estados Unidos. Para retornar à mesa de negociações, é preciso que levantem primeiro todas essas sanções unilaterais e permitam que o acordo nuclear seja implementado em condições justas e normais. Portanto, não sei qual é o significado do Irão voltar à mesa de negociações! Estávamos na mesa de negociação e dissemos que ainda estamos no acordo, embora tenhamos tomado algumas medidas para reduzir os nossos compromissos.

Ele [Trump] quis demolir todo o legado de Obama. Então, ele fez tudo contra o acordo nuclear.

Essa era a minha próxima pergunta. Anunciar essas medidas para reduzir os compromissos em relação ao acordo nuclear... Foi uma decisão sábia? Porque não parece. Agora o Presidente Trump pode reafirmar que o acordo é mau, como ele sempre disse e, além disso, o Irão não o está a cumprir...

Toda essa história começou a partir desse momentos. Ele quis demolir todo o legado de Obama. Então, ele fez tudo contra o acordo nuclear. Ele fez isso também contra muitos outros acordos internacionais, como o acordo de Paris sobre o clima. Portanto, seguir apenas um valentão tolo na política externa, não ajudará ninguém. Nós somos um país que mostrou que está pronto para trabalhar com nossos parceiros em diferentes partes do mundo, incluindo a Europa. E também temos uma grande crítica aos países europeus, porque eles são a maior parte do acordo, mas quando os EUA decidiram retirar-se do acordo, os europeus apenas ficaram de pé a ver passar a banda. E até pararam de cumprir os seus compromissos. O acordo nuclear tem duas, digamos, asas iguais. Por um lado, o Irão aceitou limitações no seu programa nuclear. Mas, por outro lado, as outras partes, incluindo os Estados-membros da União Europeia, e, neste caso, a UE3 (Reino Unido, França e Alemanha), mas também a União Europeia como um todo e os Estados Unidos, levantam sanções e permitem que o Irão beneficie dos privilégios económicos do acordo. Então você diz: "É sensato o Irão desistir ou reduzir os seus compromissos"? Já está previsto no acordo no parágrafo 36 do acordo nuclear. É um acordo. Não é um acordo unilateral. É um acordo, e no acordo no parágrafo 36 é mencionado de forma clara e explícita que, se alguma das partes deste acordo, que também foi aprovado por uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, então... se uma parte não cumprir os seus compromissos perante a outra parte, a parte que está a perder tem todo o direito de reduzir proporcionalmente seus compromissos. Então, com base no que se espera que beneficie ou não, pode reduzir. E foi o que o Irão fez desde a retirada dos Estados Unidos do acordo em maio de 2018. Tínhamos o direito de desistir do acordo. Mas os nossos parceiros na Europa, Rússia e China, em julho de 2018, eles tiveram uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros dos países restantes no acordo, e houve uma declaração de 11 pontos emitida por essa reunião ministerial, prometendo ao Irão que "vocês ficam no acordo e compensaremos a ausência dos Estados Unidos e permitiremos que vocês beneficiem do acordo"...

Os mísseis balísticos não estão ligados a nenhuma parte do atual acordo nuclear.

O que os europeus fizeram...

Eles não fizeram. Eles não fizeram nada. Isso é o que aconteceu.

Então, provavelmente é isso que o ministro Javad Zarif vai dizer a Josep Borrell (vice-presidente da Comissão Europeia) esta semana em Bruxelas...

Ele já disse isso repetidamente, quero dizer, até na última reunião da comissão do acordo nuclear em Viena, onde os europeus admitiram que estão numa situação muito difícil, mas querem cumprir os seus compromissos. Isso está nas palavras, no papel, eles dizem: "Nós somos a favor do acordo. O acordo é muito bom." Mas se é bom para todos, todos devem pagar os custos. Não deve continuar a ser às custas do meu país.

Ainda é um bom acordo para o Irão?

É um bom acordo se eu o puder implementar completamente. E mesmo alguns dias antes de o Irão anunciar o último passo para reduzir as suas limitações operacionais ao acordo, dissemos também que imediatamente após as outras partes voltarem ao acordo, implementando na prática os seus compromissos, o Irão implementaria completamente o acordo. Ainda assim, acreditamos que o acordo não está morto, mas está em coma. E se houver mais alguma coisa a ser discutida, questões regionais, então a mesa de negociações estará preparada para isso.

Imagine que isso acontece, e de alguma maneira nas negociações entre o Irão e os EUA, os EUA concordarem em começar a suspender algumas das sanções económicas. O Irão estaria pronto também para colocar alguns limites, como pretende o Presidente Trump, nos seus stocks de mísseis balísticos?

Os mísseis balísticos não estão ligados a nenhuma parte do atual acordo nuclear. É outra questão. Não está coberto pelo acordo. Não é coberto pelo Conselho de Segurança da ONU, resolução 2231.

Guerra é o que o nosso povo e o nosso Governo não querem. Mas isso não significa que não estaríamos preparados para defender a nossa soberania.

O Irão estaria disposto a falar sobre isso?

O Irão já disse que primeiro precisamos de levar as coisas no sentido das condições normais em termos de implementação do acordo. E então, a porta para a diplomacia sempre estaria aberta para discutir quaisquer questões de interesse comum, baseadas na igualdade e na justiça. Pode ser o míssil balístico ou qualquer outra coisa. Depende da situação. Mas isso não significa que, de agora em diante, eu diga que limitarei o meu programa de mísseis balísticos. Para quê? Nós já fizemos o acordo. Eles não implementaram o acordo. Então, qual é o sentido de o Irão ir para outra negociação com outras limitações?

O secretário de Defesa dos EUA, Mark Esper, disse há dias o seguinte: "Não estamos a querer iniciar uma guerra com o Irão, mas estamos preparados para terminar uma." Qual é o seu comentário?

Bem, digamos que esse belicoso pode dizer qualquer coisa; é apenas como uma tentativa de aquecer mais os ânimos, mas, na verdade, o Irão também não está, como disseram os nossos dirigentes, o nosso Presidente ou o Líder Supremo ou o ministro dos Negócios Estrangeiros disseram que não estamos também à procura de uma guerra. Guerra é o que o nosso povo e o nosso Governo não querem, guerra traria destruição. Mas isso não significa que não estaríamos preparados para defender a nossa soberania e o nosso país. Então, estaremos sempre prontos para a autodefesa.

O Brigadeiro-General Ismail Gunni continuará o trabalho que estava sendo feito por Qassem Soleimani?

Veja, o mártir Soleimani era uma grande personalidade. Você sabe, ele é o símbolo de quatro décadas de resistência. É um herói nacional. Você sabe, deve ter visto as TVs, várias transmissões internacionais ao vivo, incluindo a CNN, das ruas de Teerão. E eu estava lá no dia do luto. Eu fazia parte de uma pequena gota de todas essas pessoas que estavam no funeral. Milhões de pessoas nas ruas de Teerão, Ahvaz, Abaddon, Corum e outras partes como Qom ou Mashhad, que é a minha cidade natal. Soleimani tem sido um símbolo de resistência e autodefesa do povo iraniano. Portanto, ele é uma grande personalidade, mas o desejo iraniano de autodefesa, de soberania e de independência não está resumido numa personalidade. É um caminho. Portanto, significa que o caminho que o major-general Soleimani seguiu é um caminho que será continuado por outros soldados. Portanto, ainda não está terminado, ao matarem esse grande filho do meu país.

Foram os EUA, como Trump afirmou, ou nós que destruímos o ISIS? Foi o major-general Soleimani e as milícias xiitas que fizeram isso.

O general Soleimani liderava a Força Al Quds, as operações estrangeiras da Guarda Revolucionária. Mas muitos iranianos - ao longo dos anos - têm-se queixado das enormes quantias de dinheiro que o Estado gasta para ajudar os amigos na região, aqueles que fazem guerra por procuração, como algumas pessoas dizem. Enquanto isso e ao mesmo tempo, a economia doméstica não está num estado nada boa...

Não posso ignorar o facto de que o nosso povo está em condições económicas muito severas. Mas não é por causa do custo ou das despesas feitas nas operações estrangeiras da nossa força al-Quds. Como você disse, faz parte das nossas forças militares oficiais. Ontem mesmo, o nosso Parlamento aprovou um financiamento de 200 milhões de dólares americanos para o reforço deste ramo da Guarda Revolucionária. É uma parte das nossas forças. Mas, como muitos outros países, estamos a gastar menos na região em termos de nossos recursos e equipamentos militares, mas o facto é que todos esses problemas que o nosso povo está agora a sofrer surgem das pressões dos EUA e das sanções unilaterais dos EUA. Portanto, não se trata de levar o dinheiro do povo para outro lado. Não estamos a prestar assistência financeira às chamadas milícias de resistência existentes em diferentes países. O facto é que, nesse ponto, o major-general Soleimani estava na vanguarda do combate ao terrorismo. Você sabe que o Conselho de Segurança das Nações Unidas e muitas outras organizações internacionais adotaram resoluções convidando a comunidade internacional e os Estados-membros a combater o terrorismo. Não pode esquecer o que aconteceu em países como o Iraque, na Síria, o que o ISIS, o Daesh, impôs a outros grupos em nome do Islão. Infelizmente, decapitou pessoas, jornalistas estrangeiros, colegas seus. Então foram os Estados Unidos, como Trump afirmou, ou nós que destruímos o ISIS? Foi o major-general Soleimani e as milícias xiitas que fizeram isso. Ou seja, ele defendeu a segurança regional. Ele perdeu a vida pela segurança regional e pela paz na nossa região. Portanto, existe uma espécie de, digamos, uma espécie de contradição com o que o Governo dos EUA está a reivindicar no combate ao terrorismo, ao visarem uma personalidade que está na vanguarda do combate ao terrorismo. Ao participar no funeral de de Qassem Soleimani nas ruas de Teerão, o nosso povo voltou a enfatizar mais uma vez que é a favor do apoio aos seus filhos e das suas forças militares para defender o nosso país. Nos últimos anos, houve tentativas, dentro da política americana de pressão máxima, de fazer uma divisão entre a nação iraniana. Mas o martírio do major-general Soleimani voltou a unir o nosso povo.

Porque, antes disso, o povo não estava unido? Está a pensar no que aconteceu em novembro, com protestos populares?

Talvez 50 mil pessoas compareceram em novembro passado em algumas ruas de algumas cidades do Irão. Só para fazer alguns danos e protestar. Mas você compara com as cerimónias fúnebres...

Temos tido muito boas relações com Portugal, embora a política externa portuguesa seja altamente afetada pela União Europeia em relação ao Irão e nós somos muito críticos em relação a este impasse.

Trezentas pessoas foram mortas durante esses protestos...

Não há um número oficial, digamos, uma estatística sobre isso. Isso acontece porque forças disciplinares também mataram pessoas inocentes. E também algumas outras pessoas que estavam armadas e atacaram pessoas inocentes, não as forças militares oficiais ou do lado do Governo. Foi uma espécie de caos. Mas esse caos foi criado pelas armadilhas dos Estados Unidos. Agora, é evidente que nós não ignoramos que existem alguns problemas internos. O nosso Governo deve responder às solicitações das pessoas para o bem-estar e para uma melhor condição económica. E é isso que em todo o país o Governo está a tentar fazer, está a tentar fazer o melhor. Mas o que aconteceu nas ruas de Teerão nos últimos dias mostra isso para o nosso país, para o nosso povo. A segurança é a prioridade número um do país. E se as coisas assim acontecem, as pessoas vão unir-se contra o inimigo estrangeiro.

O MNE de Portugal disse no início desta semana que o Irão tem tido uma influência negativa na região. Presumo que ache injusto...

Seguramente, diria que é uma posição injusta; historicamente e culturalmente, temos tido muito boas relações com Portugal, embora a política externa portuguesa seja altamente afetada pela União Europeia em relação ao Irão e nós somos muito críticos em relação a este impasse e hesitação da União Europeia em cooperar com o Irão e implementar o acordo, pode também ter causado parte destes problemas, mas não houve nenhum tipo de tensões entre os dois países. Estamos a trabalhar juntos, embora economicamente a relação possa ter sido afetada pelo impasse na implementação do acordo nuclear e pelos impactos das sanções dos EUA. Mas vamos trabalhar juntos. Precisamos de ter mais consultas diplomáticas e políticas com Portugal, para que saibam que a segurança da nossa região também é importante para os países europeus, incluindo Portugal. E espero que sejam sábias as posições a serem tomadas pelo grupo de dirigentes europeus, de modo a que sejam suficientemente justas para com o Irão e as suas políticas, para a paz e a segurança na nossa região. A propósito, recentemente, também apresentámos um plano para trazer a paz à região. Chamamos-lhe iniciativa Hope. Então, com tudo isso, espero que as autoridades europeias reconsiderem a sua posição sobre o papel que o Irão está a desempenhar na região.

O Irão esteve na encruzilhada da Rota da Seda, que era a principal via de comércio entre o Ocidente e o Oriente. Historicamente, este é o lugar onde estamos.

Está confiante no futuro do Irão e no futuro do Médio Oriente?

Bem, ninguém pode ter confiança no que acontece na região. Na verdade, queremos uma região segura. Queremos que a região seja tratada com paz, estabilidade e prosperidade para todas as pessoas da região. Um dos principais fatores de desestabilização da região é a presença de forças estrangeiras. Esperamos que, com esse desenvolvimento a acontecer e a decisão tomada pelo Parlamento do Iraque, há alguns dias, tenha começado o processo para que as forças estrangeiras partam e deixem toda a comunidade.

Incluiria também nisso os russos na Síria? Eles também deveriam sair?

Cabe à Rússia decidir, porque existe um acordo bilateral entre o Governo russo e o Governo sírio. Portanto, cabe ao Estado soberano da Síria decidir. Porque um soberano e um Estado podem convidar quaisquer forças militares como o Iraque, mas o Iraque está a pedir que elas, as forças militares estrangeiras, saiam do país. Portanto, cabe aos Estados soberanos da região solicitar a presença militar de estrangeiros na região, no seu país, ou não. Mas esperamos que, com as forças armadas estrangeiras fora da região, possamos trazer paz, estabilidade e cooperação à nossa região e, tradicional e historicamente, o Irão sempre desempenhou um papel importante, mantendo o ritmo de paz e estabilidade na região. O Irão esteve na encruzilhada da Rota da Seda, que era a principal via de comércio entre o Ocidente e o Oriente. Historicamente, este é o lugar onde estamos. Temos a experiência da História, mas podemos fazê-lo novamente. Podemos repetir novamente. Aquela região estaria em paz e permitiria a todas as pessoas das diferentes partes do mundo estarem na nossa região para cooperação económica. Entre pessoas, pela paz, pela irmandade, mas não pelo derramamento de sangue.

Ele [Soleimani] não estava lá, como o Presidente dos EUA e do Pentágono alegaram, a conceber planos para atacar bases militares dos EUA. Ele estava lá apenas para uma mediação para aproximar Irão e Arábia Saudita.

É possível uma irmandade entre o Irão e a Arábia Saudita?

Por que não? Nós somos irmãos. Nós somos muçulmanos. Acho que as políticas erradas, que podem ter sido adotadas pela liderança dos sauditas, podem ter causado esses problemas. Mas o facto é que temos a experiência de trabalhar juntos. E esperamos - e, a propósito, você sabe que, com base no que foi revelado pelo primeiro-ministro do Iraque no Parlamento, que tomou a decisão de aprovar a resolução contra a presença das forças militares dos EUA no Iraque -, disse o primeiro-ministro do Iraque que o major-general Soleimani foi convidado por ele a entregar uma mensagem em resposta a uma carta escrita pelos sauditas ao Iraque e ao povo iraniano? Então, ele estava a lutar pela paz. Ele não estava lá, em última análise, como o Presidente dos Estados Unidos e do Pentágono alegaram, a conceber planos para atacar bases militares dos EUA. Ele estava lá apenas para uma mediação do Iraque para aproximar o Irão e a Arábia Saudita. E foi o major-general Soleimani quem acabou de trocar essas cartas entre os dois países.

Como pensa que as gerações mais jovens iranianas olharão para o general Soleimani no futuro?

Ele é um herói. Pode ver nas redes sociais. A geração mais jovem do país é muito ativa nas redes sociais. Pode ver que eles mudaram as suas fotos de perfil para o retrato do major-general Soleimani. Ele é um herói nacional. E isso era algo que o Presidente dos EUA não sabia. E as consequências serão amargas para ele.

Muito obrigado.

Obrigado pela sua entrevista.