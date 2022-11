O barulho que pode fazer o turista saltar da cama às quatro da manhã em Doha

Os habitantes do Catar, seguidores da religião muçulmana, têm cinco momentos de reza por dia. Todos os dias, a hora é diferente, pois varia consoante a posição solar.

Se visitar Doha, não se assuste quando ouvir um barulho muito alto, a qualquer hora do dia, vindo de uma zona que, provavelmente, não vai ver. O som é impossível de passar para texto, portanto, o melhor é ouvir a reportagem da TSF. Este barulho, que faz eco em cada beco da cidade, é um chamamento para rezar.

São quatro e meia da manhã. As ruas de Doha estão desertas. Contudo, elas rapidamente começam a encher as vias, agora não ocupadas por carros. Não importa a hora, este sinal faz com que as ruas de Doha voltem a ter movimento. As pessoas estão a sair das casas e caminham numa só direção. É hora de ir à mesquita rezar.

O som que vem da mesquita - o "Call for Pray", como eles lhe chamam - não é uma gravação. É mesmo feito por pessoas da mesquita. Mesmo no carro, numa loja ou num centro comercial, quando o rádio está ligado numa estação qualquer a passar música ou notícias, a emissão é interrompida pelo chamamento. Ouve-se em todo o lado esta "convocatória para rezar". É o momento do para tudo.

Há cinco momentos de reza por dia. Todos os dias, a hora é diferente. Varia consoante o Sol. A reza dura cerca de vinte minutos. Depois, o silêncio dá por finalizadas as orações.