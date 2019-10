Por Guilherme de Sousa 16 Outubro, 2019 • 23:51 Partilhar este artigo Facebook

A capital da Catalunha foi novamente na noite desta quarta-feira palco de confrontos entre a polícia e os manifestantes, que pedem a liberdade dos governantes catalães condenados pelo Supremo Tribunal espanhol. Imagens divulgadas pela imprensa espanhola e pelas agências internacionais mostram um rasto de destruição nas ruas de Barcelona.

Os jornais falam em "batalha campal". Os manifestantes construíram barricadas, queimaram pneus, caixotes do lixo e fizeram fogueiras. De acordo com o La Vanguardia, a polícia foi alvo de ataques com pedras, petardos e recipientes com ácido, tendo respondido com gás lacrimogéneo.

O português Nicolas Garin descreveu o que se vê nas ruas da capital da Catalunha, ao terceiro dia de caos 00:00 00:00

Um português que vive no centro de Barcelona, descreveu o ambiente que se vive na cidade catalã. "Vivo no centro de Barcelona, muito perto do Arco do Triunfo, mas durante o dia não se fez sentir nada. Foi só a partir das 20h/21h que comecei a sentir movimentação nas ruas e, a partir das 22h, começou-se a sentir o cheiro a borracha queimada, o povo está todo na rua, é o caos total. Estou a temer pela minha segurança", relatou à TSF Nicolas Garin, ao mesmo tempo que rebentavam petardos.

Nicolas Garin fez o relato à TSF da tensão vivida em Barcelona 00:00 00:00

"Parece uma guerra civil. Pegaram em todos os contentores que estavam na rua, puseram-nos no meio da estrada e incendiaram-nos", acrescentou, explicando ainda que "a pouca polícia que presente nas ruas estava a ser apedrejada".

Na noite desta terça-feira, já depois de o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, ter apelado ao fim dos protestos, o presidente do Governo catalão, Quim Torra, também veio a público condenar a violência nas ruas na região.

Na segunda-feira, o Tribunal Supremo espanhol condenou os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão, no caso do ex-vice-presidente do governo catalão.



Assim que foi conhecida a sentença, grupos de independentistas iniciaram movimentos de protesto em todo o território da comunidade autónoma espanhola mais rica.