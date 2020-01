Câmara de videovigilância registou ataque aéreo de um drone das Forças norte-americanas. As imagens foram divulgadas por uma televisão iraquiana, a Ahad TV.

Por TSF 03 Jan, 2020 • 18:53

Uma câmara de videovigilância registou o momento do ataque de um drone das forças norte-americanas, que vitimou o poderoso general Qessam Soleimani, junto ao Aeroporto Internacional de Bagdade, no Iraque. As imagens foram divulgadas por uma televisão iraquiana, a Ahad TV.

Os Estados Unidos justificaram o ataque pelo facto de o general iraniano estar "ativamente a desenvolver planos para atacar diplomatas e membros de serviços norte-americanos no Iraque e em toda a região do Médio Oriente", indicou o Pentágono.

O Departamento de Defesa também acusou Soleimani de aprovar o assalto inédito à embaixada dos Estados Unidos em Bagdad no início desta semana.



O ataque ao general iraniano "tinha como objectivo dissuadir futuros planos de ataque iranianos", acrescentou.



Numa aparente reação, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma imagem da bandeira norte-americana na rede social Twitter, sem qualquer comentário.

Para os seus apoiantes, como para os seus críticos, Qassem Soleimani, que desempenhou um papel importante no combate aos 'jihadistas', é o homem chave da influência iraniana no Médio Oriente: reforçou o peso diplomático de Teerão, nomeadamente no Iraque e na Síria, dois países onde os Estados Unidos estão envolvidos militarmente.

O diferendo entre os Estados Unidos e o Irão é longo e a tensão tem vindo a subir desde que o Presidente norte-americano retirou em meados de 2018 o país do acordo nuclear internacional de 2015, restaurando sanções devastadoras para a economia iraniana.

*Com Lusa