Oito migrantes encontrados mortos no Rio Grande, no Texas

Pelo menos oito migrantes foram encontrados mortos no Rio Grande após dezenas terem tentado uma travessia perigosa perto de Eagle Pass, no Texas, informaram as autoridades locais.

O Serviço de Estrangeiros e de Proteção de Fronteiras dos EUA e as autoridades mexicanas fizeram a descoberta na quinta-feira, quando foram informadas de que um grande grupo de pessoas estava a atravessar o rio, após vários dias de fortes chuvas que resultaram em correntes particularmente rápidas.

As autoridades dos EUA recuperaram seis corpos, enquanto as equipas mexicanas resgataram outros dois, de acordo com um comunicado do CBP (U.S. Customs and Border Protection).

Esta agência disse que equipas dos EUA resgataram outras 37 pessoas do rio e detiveram mais 16, enquanto as autoridades mexicanas levaram 39 migrantes sob custódia. As autoridades de ambos os lados da fronteira continuam a procurar possíveis vítimas, acrescentou.

O CBP não avançou de que país ou países eram provenientes os migrantes e não forneceu qualquer informação adicional sobre o resgate ou as buscas.

O setor Del Rio da 'Border Patrol', que inclui o Eagle Pass, tem vindo a tornar-se o corredor mais procurado para travessias ilegais, podendo em breve superar o Rio Grande Valley, no Texas, que tem sido o foco da última década. A área atrai migrantes de dezenas de países, muitos deles com as respetivas famílias e crianças pequenas.

O setor, que se estende por 395 quilómetros ao longo do Rio Grande, tem estado especialmente perigoso porque as correntes fluviais podem ser enganosamente rápidas e mudar rapidamente. Atravessar o rio pode ser desafiante, mesmo para bons nadadores.

Em junho, 53 migrantes foram encontrados mortos ou moribundos num atrelado de camião numa estrada secundária em San Antonio, naquele que foi o pior caso de contrabando de migrantes através da fronteira do México.