OMS declara o surto de Monkeypox como emergência de saúde pública internacional

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou este sábado o surto de Monkeypox como uma emergência de saúde pública de preocupação internacional, o nível mais alto de alerta, quando estão notificados mais de 16 mil casos em 75 países.

"Temos um surto que se está a espalhar rapidamente à volta do mundo, do qual sabemos muito pouco e que cumpre os critérios dos regulamentos internacionais de saúde", adiantou o diretor-geral da OMS em conferência de imprensa, após a reunião do Comité de Emergência para avaliar a evolução da doença no mundo.



Perante isso, Tedros Adhanom Ghebreyesus anunciou que "o surto global de Monkeypox representa uma emergência de saúde pública de preocupação internacional", estabelecendo recomendações para quatro grupos de países.

O anúncio ocorre no dia em que os Estados Unidos revelaram que detetaram, pela primeira, infeções por Monkeypox em crianças. As duas crianças infetadas estão ambas bem, em tratamento com antivirais, adianta o Centro de Controlo de Doenças dos EUA. As infeções pelo vírus da varíola dos macacos são raras, estando identificados apenas seis casos em todo o mundo.