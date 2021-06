Onda de calor. Canadá regista temperatura recorde de 46 graus

Por volta das 12h desta segunda-feira, já os termómetros estavam bem acima dos 35 graus © AFP

Os termómetros na costa oeste do Canadá podem atingir os 47 graus esta segunda e terça-feira. Até ao meio da semana o recorde pode voltar a cair. De quinta-feira para a frente, as temperaturas vão descer um pouco, mas vão continuar acima dos 40 graus. Um valor alto, mas face às temperaturas que os termómetros registaram no domingo parece fresco.

No último dia do fim de semana, mais de 60 localidades bateram o seu recorde histórico. Foi em Lytton, uma pequena vila a cerca de 140 quilómetros de Vancouver, a maior cidade do Estado da Colômbia Britânica, que o mercúrio mais subiu, chegando aos 46,5 graus.

Por volta das 12h desta segunda-feira, naquela região do Canadá, já os termómetros estavam bem acima dos 35 graus. Os serviços de Proteção Civil admitem que, nos próximos dias, o recorde de temperatura volte a ser batido.

As autoridades mantêm para os próximos dias o alerta de onda de calor. De acordo com o aviso publicado online, as temperaturas à noite pouco baixam e, por isso, é grande a preocupação do Governo quanto aos incêndios e a problemas de saúde originados pelo calor extremo.

As recomendações são iguais às de Portugal: beber água, procurar sombra, certificar-se de que amigos, familiares e vizinhos estão bem e que os animais de estimação não ficam dentro dos carros. Estas temperaturas elevadas fizeram também com que vários serviços públicos nem sequer abrissem portas esta segunda-feira. Entre eles, alguns centros de vacinação contra a Covid-19.

O anterior recorde de temperatura no Canadá vinha de 1937 e era de 45 graus.