Onda de calor provoca incêndios de grandes dimensões em Espanha

Por TSF/AFP 16 Junho, 2022 • 20:22

As altas temperaturas que se registam atualmente em Espanha provocaram incêndios de grandes dimensões na Catalunha. Há pelo menos três grandes incêndios em simultâneo na região de Lleida e Tarragona e, de acordo com o jornal La Vanguardia, já estão mobilizados todos os efetivos dos bombeiros daquela comunidade, tendo sido pedido o auxílio da Unidade Militar de Emergências.

Neste momento, não há registo de vítimas, com as autoridades a recomendarem as populações a permanecerem em casa. No total já foram consumidos 2000 hectares de floresta na Catalunha, mas o Governo regional avisa que se o fogo não foram contido, a área ardida pode atingir os 20 mil hectares. Entretanto, a Direção-Geral de Proteção Civil e Emergências solicitou o serviço de mapeamento do satélite Copernicus, do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

As temperaturas têm ultrapassado os 40 ºC em várias comunidades, com as autoridades a aconselharem a população a manter-se hidratada e a evitar qualquer tipo de fogo em zonas sensíveis. Na passada segunda-feira, segundo o sistema de monitorização da União Europeia, a temperatura do solo no interior do país atingiu os 53 ºC.

Além de Espanha, também França está a sentir os efeitos de uma onda de calor fora de época, pouco normal no mês de junho, registando também vários fogos, sobretudo nos departamentos do sul.