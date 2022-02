Onda solidária portuguesa. Saiba como ajudar a Ucrânia de norte a sul do país

A onda de solidariedade para com o povo ucraniano estende-se de norte a sul do país. Confira onde e como pode ajudar.

A Associação dos Ucranianos em Portugal anunciou, num discurso durante a manifestação deste domingo, a criação de uma plataforma para coordenar a ajuda disponibilizada e satisfazer os pedidos de apoio no âmbito da invasão da Ucrânia.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da associação, Pavlo Sadokha, apelou às muitas associações e grupos da sociedade civil para que se juntem a esta plataforma. O objetivo é estruturar toda a ajuda o melhor possível.

A forma como vai funcionar a plataforma Ucrânia-Portugal será divulgada, nos próximos dias, no site da Associação e nas redes sociais. No entanto, mantém-se uma corrente de solidariedade, com pontos de recolha de bens alimentares, medicamentos e outros produtos, um pouco por todo o país.

No Norte do país

Em Vila Nova de Gaia, no Seminário Cristo Rei, pode doar produtos alimentares, medicamentos e outros bens de necessidade.

Saiba mais aqui.

Numa articulação em rede, a Câmara Municipal de Viseu, o Instituto Politécnico de Viseu, a Associação Viriatos.14 e a Associação dos Ucranianos de Viseu estão a levar a cabo uma ação de ajuda humanitária com vista a apoiar a população da Ucrânia. A ajuda poderá ser entregue na Loja Solidária do IPV (edifício dos Serviços Centrais).

Saiba mais aqui.

No Centro do país

No Município do Fundão também está a decorrer uma recolha de bens essenciais para enviar para a Ucrânia, numa cooperação com a comunidade Ucraniana residente em Portugal. Os bens devem ser entregues no Centro para as Migrações do Fundão (Seminário do Fundão).

Saiba mais aqui.

Em Lisboa

A Junta de Freguesia da Misericórdia está a recolher bens essenciais para apoiar a população ucraniana deslocada devido à invasão russa. Os bens poderão ser entregues, na segunda e na quarta-feira, na sede da Junta de Freguesia, entre as 09h00 e as 20h00.

Saiba mais aqui.

A Junta de Freguesia da Ajuda vai receber a partir de quarta-feira donativos para ajudar as vítimas da invasão da Ucrânia. Entre as 09h00 e as 19h00 pode deixar bens alimentares não perecíveis, produtos de higiene pessoal e agasalhos no Pavilhão Multiusos da Ajuda (ao lado do Pingo Doce).

Saiba mais aqui.

A Junta de Freguesia de Benfica, em parceria com a Paróquia de Nossa Senhora do Amparo de Benfica, está a organizar uma recolha solidária de bens essenciais para enviar para a Ucrânia. A recolha de bens essenciais decorre na segunda e terça-feira, entre as 09h00 e as 22h00

Saiba mais aqui.

Na Junta de Freguesia do Areeiro pode entregar bens de primeira necessidade esta segunda-feira entre as 16h00 e as 23h00.

Saiba mais aqui.

Um grupo de médicos do Hospital de Santa Maria, Hospital de CUF, Hospital de Lusíadas Lisboa e Hospital Beatriz Ângelo, que escolheu Portugal como destino de emigração, também está a pedir doações, que chegarão à Ucrânia, através de transporte efetuado pela Associação Solidária Anjos de Misericórdia - instituição de caridade.

Saiba mais aqui.

No Sul do país

O Município de Aljustrel está a dinamizar uma campanha de solidariedade para auxiliar Ucrânia. Os donativos devem ser entregues na Loja Social do Município de Aljustrel.

Saiba mais aqui.

A Associação dos Ucranianos no Algarve também está a aceitar doações de bens para enviar para Ucrânia.

Saiba mais aqui.

Confira outros pontos de recolha de ajuda humanitária, aqui.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE O CONFLITO ENTRE A RÚSSIA E A UCRÂNIA