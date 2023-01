ONU apela aos talibãs para reverter medidas contra as mulheres

O Conselho de Segurança da ONU reuniu-se esta sexta-feira © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

Onze membros do Conselho de Segurança da ONU pediram esta sexta-feira ao regime talibã para reverter "todas as medidas opressivas" contra as mulheres no Afeganistão.

"Pedimos aos talibãs que revertam todas as medidas opressivas contra mulheres e meninas", disse o embaixador japonês Ishikane Kimihiro, falando em nome de 11 membros do Conselho de Segurança da ONU (Albânia, Brasil, Equador, França, Gabão, Japão, Malta, Suíça, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos).

Estes países também pedem ao regime talibã que "respeite os direitos das mulheres e meninas, bem como a sua participação e inclusão plena, igual e significativa em todas as áreas da sociedade, desde a política e a economia até à educação e ao espaço público".

A declaração deste grupo de nações faz ainda referência à exclusão de mulheres e meninas de escolas e universidades, assim como à proibição do emprego de mulheres por ONGs nacionais e internacionais.

"Sem elas, as ONG serão incapazes de alcançar as pessoas, especialmente mulheres e meninas, que mais precisam de materiais e serviços que salvam vidas", explica a declaração.

Várias organizações humanitárias decidiram suspender as suas atividades por causa desta proibição, declarada em 24 de dezembro pelo Governo talibã.

"A situação das mulheres e meninas no Afeganistão deve permanecer no topo da agenda do Conselho de Segurança", apelaram os signatários da declaração esta sexta-feira divulgada.

O Conselho de Segurança reuniu-se esta sexta-feira à porta fechada para discutir a situação no Afeganistão.

"Vamos discutir hoje uma resposta internacional unida às ações dos talibãs", disse a embaixadora britânica Barbara Woodward, numa mensagem na rede social Twitter, antes do início da reunião.