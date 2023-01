ONU quer libertação de 50 mulheres sequestradas por extremistas no Burkina Faso

O alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk © Heikki Saukkomaa/AFP

O alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk expressou esta segunda-feira a sua preocupação com a situação de pelo menos 50 mulheres sequestradas por fundamentalistas islâmicos no Burkina Faso, e pediu a sua libertação "imediata e incondicional".

"Dezenas de mulheres que saíram em busca de comida para as suas famílias foram sequestradas em plena luz do dia, no que pode ser o primeiro ataque deliberado desse tipo contra mulheres no Burkina Faso", disse o alto-comissário austríaco num comunicado.

Türk também exigiu uma investigação independente a esses sequestros, para determinar os responsáveis. Os factos ocorreram em 12 e 13 de janeiro nas proximidades da cidade de Arbinda, no nordeste de Burkina Faso, região fronteiriça com o Mali e o Níger onde são comuns ataques de movimentos fundamentalistas islâmicos ligados à Al-Qaida e ao grupo extremista Estado Islâmico.

Algumas mulheres conseguiram escapar dos alegados extremistas e notificar as autoridades locais logo após serem atacadas.