Onze mortos durante protestos anti-governo no Iraque

Centenas de pessoas ficaram feridas desde que as forças de segurança abriram fogo contra os manifestantes na terça-feira

Por TSF com Lusa 03 Outubro, 2019 • 08:12

Onze pessoas foram mortas, durante a última noite, nos protestos contra o Governo iraquiano. De acordo com a agência Reuters, sete manifestantes e um agente da polícia morreram na sequência de confrontos na cidade de Nassíria e quatro outras pessoas perderam a vida em Amara.

As forças de segurança iraquianas usaram gás lacrimogéneo contra algumas centenas de manifestantes reunidos numa praça central de Bagdade, horas depois do anúncio do recolher obrigatório na capital iraquiana.

O recolher obrigatório foi anunciado ao início desta quinta-feira, após uma reunião dos principais líderes do Iraque para discutir protestos antigovernamentais que tomaram conta do país.

As autoridades dizem que o recolher obrigatório é para "proteger a paz geral e os manifestantes dos infiltrados" que cometeram ataques contra forças de segurança e propriedades públicas. A decisão exclui os viajantes de e para o aeroporto de Bagdade.

As ruas da capital estavam praticamente desertas esta manhã, à exceção da Praça Tahrir, onde centenas de jovens manifestantes se reuniram e sobre os quais a polícia disparou o gás lacrimogéneo.