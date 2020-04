Para evitar informações falsas, WhatsApp limita reencaminhamento de mensagens

© Pixabay

A pandemia da Covid-19 veio aumentar o número de mensagens falsas que circulam pelas redes sociais. Para evitar que esses boatos circulem com tanta facilidade, o WhatsApp decidiu limitar o reencaminhamento de mensagens para apenas uma conversa de cada vez. Isto é, se receber uma mensagem e a quiser enviar a várias pessoas, terá de repetir a operação várias vezes e não poderá selecionar várias conversas ao mesmo tempo.



As informações foram divulgadas num comunicado do WhatsApp, onde a empresa adianta ainda ter adicionado "uma etiqueta de setas duplas para indicar que essas mensagens não foram criadas pelo contacto que as enviou", ou seja, sempre que encontrar as tais setas saberá que o seu contacto não foi o autor original da mensagem.

O comunicado explica que "as mensagens encaminhadas muitas vezes podem conter informações falsas e não são tão pessoais quanto as mensagens típicas enviadas pelos seus contactos no WhatsApp. Agora, atualizamos o limite de encaminhamento para que essas mensagens só possam ser encaminhadas para uma conversa de cada vez."

O WhatsApp lembra que no ano passado criou um limite de encaminhamento para conter a disseminação de notícias falsas, ajudando "a diminuir em 25% o número de mensagens encaminhadas em todo o mundo", de acordo com os dados da empresa.

